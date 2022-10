Plan voor 265 woningen in twee woontorens van 70 meter hoog tegenover station Strijp-S in Eindhoven

De honderdste verjaardag van ‘Truuske’ is compleet met Jan Biggel en de burgemees­ter van Eindhoven

EINDHOVEN - Een groot feest is het dinsdag in de Passaat Archipel. Mevrouw Truus Lier viert haar honderdste verjaardag. Welke verrassing ze het grootst vindt, de burgemeester of zanger Jan Biggel, is moeilijk te zeggen. Ze straalt bij beiden van oor tot oor.

19 oktober