Plan voor glazen opbouw winkelcentrum Heuvel in Eindhoven is van de baan; nieuwe eigenaar doet nieuw onderzoek naar woningbouw

Hans Snoeijen opent ho­tel-restaurant Dirven in Eindhoven: ‘Een mooi kind maar een zware bevalling’

EINDHOVEN - Het hotel is nog niet open, maar het horecagedeelte van Dirven wel. Na drie jaar vond eigenaar Hans Snoeijen het wel tijd worden. Het is precies geworden zoals hij het in zijn hoofd had, maar het ging zeker niet vanzelf.

9 december