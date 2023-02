Plaquette met 33 namen bij het Keiebijtersbos

PSV via FC Emmen naar kwartfina­le beker, Luuk de Jong bevrijd van doelpunten­droog­te

PSV heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. FC Emmen, dat twee weken geleden nog met 1-0 won van de Eindhovenaren, werd met 3-1 verslagen in het Philips Stadion. Luuk de Jong maakte een kwartier voor tijd de bevrijdende goal voor PSV en zichzelf, want het was zijn eerste sinds 6 november tegen Ajax.

8 februari