Plaquette voor oud-schooldirecteur De Tempel: ‘Leo Roos liet ons magische kindermomenten beleven’

Als 25.000e van Veldhoven kreeg Jolanda korting op haar bruidsre­por­ta­ge

EINDHOVEN - Een oorkonde van de koningin, een blaaskapel voor de deur en bezoek van de burgemeester. De geboorte van de 25.000e inwoner van Veldhoven in 1966 ging niet ongemerkt voorbij. In hele hele dorp was het feest, getuige ook deze schoolkinderen met feesthoedjes in de straten van het dorp.