Play-offdroom Oranje-Rood mondt uit in nachtmerrie: verliespartij op bezoek bij directe concurrent

Kunstle­zing over Rembrandt en Vermeer in De Schammert

LEENDE - Bibliotheek Dommeldal houdt dit jaar samen met Vrienden van de Bieb Heeze-Leende een serie kunstlezingen in de gemeente Heeze-Leende. De tweede lezing in een reeks van vier is woensdag 10 mei in de bibliotheek in dorpshuis De Schammert in Leende.