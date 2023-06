Pokémons vangen en kanoën. Zo kom je een tropische dag in Eindhoven wel door

Update Partytent afgefikt door schuur­brand in Eindhoven, buurman Hasan blust met tuinslang: ‘Dacht eerst aan barbecue’

EINDHOVEN - Een partytent is zaterdagavond afgebrand in Eindhoven. Dat gebeurde toen een schuurbrand oversloeg naar de schutting van een tuin aan het Hefveld. Buurman Hasan Yanik bluste als eerste met zijn tuinslang. Hij zat toen de brand uitbrak thuis op de bank en vond de vele rook bij de buren opvallend: ,,Dan had hij wel erg veel kolen op de barbecue gegooid.”