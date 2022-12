Politie deelt bizarre beelden: man trapt en wurgt zomaar uitgaanspubliek in Eindhoven

Een bezoek van Juliana, vermoede­lijk aan Eindhoven. Wie was erbij?

EINDHOVEN - Een bezoek van koningin Juliana, vermoedelijk aan Eindhoven. Maar waar is de foto gemaakt en wanneer? En wat was de reden van haar bezoek? We horen het graag van onze lezers. Wie heeft er herinneringen aan het bezoek of heeft de koningin destijds zelf gezien of gesproken? Alle herinneringen en anekdotes zijn welkom. Reageren kan via d.hoekstra@ed.nl

4 december