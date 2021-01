Politie en ME vegen plein schoon: grimmige sfeer bij demonstratie in centrum Eindhoven

De sfeer is grimmig. De politie en ME vegen het plein ‘schoon’ omdat het veel te druk is en niemand zich aan de coronamaatregelen houdt. Ook gedurende de rest van de dag zijn al meerdere personen weggestuurd.

Aanhangers van onder meer anti-islambeweging Pegida zijn zondag naar de stad gekomen, mogelijk om een koran te verbranden. Volgens de gemeente zijn er ook signalen binnengekomen dat mensen met wapens naar het centrum wilden komen. Al heel de dag observeren en surveilleren daarom agenten en ME op verschillende invalswegen.

18 Septemberplein

Op het 18 Septemberplein zijn vanaf 13.30 uur groepjes filmende ‘burgerjournalisten’ aanwezig. In totaal gaat het om tientallen personen. De politie - onder meer aanwezig met agenten in burger - spreekt hen erop aan dat samenscholen met drie of meer personen niet mag. Twee jongens die Brabant van Guus Meeuwis door een speaker laten schallen, moeten daar direct mee ophouden van de politie.

Mensen met kinderen, zich kennelijk van geen kwaad bewust, worden uit voorzorg weggestuurd. ,,Er is hier niet zomaar zoveel politie. Be safe.” Het Stadhuisplein, een andere locatie waar gedemonstreerd zou worden, is uitgestorven.

Veiligheidsrisicogebied

De gemeente meldde zondagochtend: ,,De politie heeft zo de mogelijkheid om personen in het veiligheidsrisicogebied preventief te fouilleren. Dit middel is vaker ingezet bij risicovolle situaties. Het besluit is genomen naar aanleiding van het eerdere besluit om een manifestatie (van Pegida, red) te verbieden en ook onaangekondigde demonstraties niet toe te staan in Eindhoven dit weekend. Dit vanwege aanwijzingen dat personen die zich bij eerder aangekondigde manifestaties hadden willen aansluiten toch op zondag naar Eindhoven willen komen.”

Volgens de gemeente zijn daar zondagochtend signalen bijgekomen dat personen met wapens naar het Eindhovense centrum willen komen en bereid zijn geweld te plegen.

Amsterdam

Een demonstratie in Amsterdam van de groep Nederland in Verzet escaleerde vorige week nog. Dat wil Eindhoven dit weekend voorkomen. De gemeente vreest ongeregeldheden omdat Pegida van plan was een koran te verbranden of op een andere manier te vernietigen.

Ook in de hoofdstad dreigen zondagmiddag opnieuw veel mensen bijeen te komen. De Amsterdamse burgemeester Halsema heeft het Museumplein en de directe omgeving daarom ook per 11.00 uur aangewezen als veiligheidsrisicogebied.

