Politie houdt acht verdachten aan voor mensenhandel, kwetsbare vrouwen gedwongen tot prostitutie

De 38-jarige hoofdverdachte, die zich met name ophield had vermoedelijk meer dan tien vrouwen voor zich werken in de prostitutie, meldt de politie. Alle verdachten worden samen gezien als een criminele organisatie. De verdachten kwamen in beeld bij een onderzoek dat startte in 2021. Zij hebben minimaal negentien slachtoffers gemaakt, blijkt uit het onderzoek. De politie zoekt nog uit of er meer vrouwen slachtoffer zijn geworden.