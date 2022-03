Politie houdt man aan die overlast veroorzaakt in flat in Eindhoven

Oktober­fest in maart, speciaal voor rockfans: langharige metalheads in lederhosen blèren mee met Bonnie St. Claire

EINDHOVEN - Een vreemde cocktail, zaterdagavond in het Klokgebouw in Eindhoven. Een zaal vol langharige metalheads in shirts met onleesbare bandnamen. Daartussen mannen in lederhosen met pullen bier die zangeres Bonnie St. Claire luid juichend op het podium verwelkomen. Welkom bij het Das Oktober Metalfest.

