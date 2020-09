Politie-inval in ‘overvolle’ shishalounge in Eindhoven na melding over mogelijk vuurwapen

Woonbe­drijf wil Eindhoven­se uit huis zetten na vondst dode man

11 september EINDHOVEN - Ondanks een eindeloze reeks klachten over overlast kon een vrouw in Eindhoven jarenlang in haar huurhuis aan de Sparrenstraat blijven wonen. Maar na de vondst van een dode man in juli is ook voor woningcorporatie Woonbedrijf de maat vol.