Politie onderzoekt schietpartij op Ekkersrijt in Son: mogelijk vanuit auto geschoten

14 april EINDHOVEN - De frustratie van je afschreeuwen op een voicemail. Klagers over geluidsoverlast op Eindhoven Airport foeterden er de laatste maanden zo lustig op los dat voor de luchthaven de maat vol is. De stekker is uit het antwoordapparaat van de klaaglijn getrokken. ,,Dit is niet de manier waarop we met elkaar moeten omgaan”, vindt luchthaven-baas Roel Hellemons.