Politie pakt ANP-journalist op bij Pegida-actie in Eindhoven

Alle Pegida-aanhangers aangehou­den na uit de hand gelopen actie in Eindhoven

16:37 EINDHOVEN - Pegida-aanhangers zijn zaterdagmiddag bekogeld met bakstenen en eieren in Eindhoven. De anti-islambeweging is, ondanks dat burgemeester Jorritsma dit niet toestaat, actie komen voeren in de omgeving van de Al Fourqaan-moskee. Zij zijn allemaal aangehouden nadat de politie de manifestatie onderbrak.