Politie weet niet wie zwaargewond slachtoffer Vonderweg Eindhoven is en roept hulp publiek in

VIDEOEINDHOVEN - De politie is op zoek naar de identiteit van een man die dinsdagavond zwaargewond raakte op de Vonderweg in Eindhoven. Het slachtoffer, dat werd overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg, was niet aanspreekbaar en had geen identiteitsbewijs bij zich. Hierdoor is het de politie nog niet gelukt om zijn familie in te lichten.