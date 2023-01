Politiemol moet criminele winst alsnog terugbetalen, anders gaat hij opnieuw achter tralies

In één klap luisteren honderddui­zend gelovigen naar Eindhoven­se pastoor: Joriskerk podium voor tv-mis

EINDHOVEN - De eucharistieviering op NPO2 wordt komende zondag voor het eerst uitgezonden vanuit de St. Joriskerk in Eindhoven. Pastoor René Wilmink wordt er niet zenuwachtig van. ,,De uitdaging is vooral om het in precies een uur af te ronden.”

