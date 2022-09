Populaire pleisterplaats café Venbergse Molen sluit vanaf 1 november de deuren

Pleisterplaats

Het café aan de Dommel is sinds 1954 een populaire pleisterplaats voor wandelaars, fietsers en kanovaarders. Het werd destijds opgericht door Jacques Rietra senior. Later kwam Jacques junior ook in de zaak werken. In 2001 kwam het café in de schijnwerpers, toen het als decor fungeerde voor de videoclip van Guus Meeuwis’ hit ‘Brabant’.