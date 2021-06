Porsche als moordwapen in Eindhoven: als er iemand op de bank had gezeten was diegene platgewalst

Aanhouding in Eindhoven voor enorme belasting­frau­de van minstens 1 miljoen euro

26 juni EINDHOVEN - Voor belastingfraude van minstens een miljoen euro is donderdag een aanhouding verricht in een bedrijfspand in Eindhoven. De aanwezige werd aangehouden op verdenking van grootschalige btw-fraude en witwassen.