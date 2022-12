Priklocaties GGD Brabant Zuidoost minder vaak open

Zwaluwen en huismussen krijgen onderdak in Eindhoven­se Catharina­kerk

EINDHOVEN - Gierzwaluwen en huismussen krijgen onderdak in de Eindhovense Catharinakerk. De beestjes moeten nog wel even wachten op hun nieuwe onderkomens. De gemeente plaatst pas neststenen bij de grote renovatie van de kerk in het centrum.

