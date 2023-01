Prima start Bob Peeters: Helmond Sport met tien man naar punt bij VVV

Door een blunder van Mike Havekotte kwamen de Helmonders in Limburg op achterstand. De doelman en tevens captain van de Helmonders wilde na een halfuur een afstandsschot van Nick Venema wegduwen dan wel wegslaan, maar tastte mis. Lullig, want Helmond Sport gaf voor rust geen kans weg. De poging van Venema van een meter of 25 was de enige van VVV tussen de palen.

Na de 1-1 drong Helmond Sport aan. Zo hing de Brabantse voorsprong in de lucht. Een goede mogelijkheid kregen de gasten een minuut of tien voor tijd. Opnieuw was Maddy doorgebroken, maar dit keer was de voorzet van de buitenspeler net te hard, in dit geval voor Kaars. Het wedstrijdbeeld veranderde in de 87ste minuut. Want toen moest Helmond Sport met tien man verder. Arno Van Keilegom kreeg rood voor een tackle van achteren.