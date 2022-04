Primeur met muzikale compositie voor twee orgels, ter ere van 60 jaar orgelspel van Henk Kooiker

EINDHOVEN - Een kleine correctie in het middenstuk, is het tempo goed? De organisten Henk Kooiker en Ruud Huijbregts hebben vanaf hun orgels telefonisch overleg tijdens de korte generale repetitie voor het concert begint in de Catharinakerk.

Organist Henk Kooiker (73) zit midden in de Catharinakerk achter een orgel en heeft via een projectiescherm contact met stadsorganist Ruud Huijbregts die het orgel boven in de kerk bespeeld. De laatste puntjes op de i van het nieuwe muziekstuk Rhapsodie worden per telefoon overlegd.

Quote Het scherm maakt het makkelij­ker, omdat je ziet wat de ander doet. Maar je moet vooral niet naar elkaar luisteren Henk Kooiker

Eindhoven heeft een primeur. Henk Kooiker viert zijn 60-jarig jubileum als organist zaterdagmiddag met een jubileumconcert. Voor de eerste keer speelt hij samen met Huijbregts een Rhapsodie voor de twee orgels van de Catharinakerk in Eindhoven. Het stuk is speciaal geschreven door de Eindhovense componist-organist Fred Vonk ter ere van het jubileum van Kooiker.

Apart van elkaar voorbereiden, daarna samen oefenen in de kerk

Na de eerste fase van de restauratie van de kerkorgels is de techniek aangepast waardoor met een interface de beide orgels te bedienen zijn vanaf het orgel in de middenbeuk. Het stuk van Vonk heeft twee jaar op de plank gelegen, omdat er niet gespeeld kon worden vanwege corona, zaterdagmiddag is het eindelijk zover.

,,Zo vaak wordt er niet samen gespeeld op de twee orgels. Het scherm maakt het makkelijker, omdat je ziet wat de ander doet. Maar je moet vooral niet naar elkaar luisteren”, vertelt Kooiker. ,,Het is een interessant stuk. Je bereidt het alleen voor. Ieder apart en dan samen oefenen hier in de kerk, want je kunt het nergens anders spelen”, vult Huijbregts aan.

Alle mogelijkheden van het orgel benut

Het programma van ‘zijn’ jubileumconcert heeft hij zelf samengesteld. Kooiker: ,,Het is een toer langs de mogelijkheden van het orgel. Een uur lang, en dat is mooi genoeg voor de luisteraar.”

Muziek is van levensbelang voor Kooiker, een onmisbare hobby. Als 13-jarig jongetje kreeg hij in Friesland zijn eerste orgellessen van zijn vader. Rond zijn achttiende begon hij aan een serieuze orgelopleiding. ,,Ik wilde door naar het conservatorium, maar kreeg het advies van mijn vader om eerst een ‘goede’ opleiding te volgen. Musicus was toen een onzeker beroep”, vertelt Kooiker.

Met zijn studie akoestiek en elektrotechniek in Delft heeft hij zijn hobby en muziek gecombineerd. Kooiker ontwierp geluids- en audiovisuele installaties voor onder ander de plenaire zaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Zijn verdiensten op het gebied van pijporgels en orgelmuziek is enorm groot. Meer dan vijftig jaar is hij al organist van de Waalse Kerk in Den Haag.

Veertig concerten per jaar

Vijftien jaar geleden is hij na zijn pensionering verhuisd naar Waalre. In de Agnus Dei-kerk in Waalre is hij tweede organist. Via Huijbregts is hij in de stadskerk Sint Cathrien terecht gekomen als organist en adviseur van de restauratie van het Verschueren orgel. Tevens is hij bestuurslid van Stichting Collegium Musicum Eindhoven, organisator van de concertserie Muziek in de Cathrien. Goed voor zo’n veertig concerten per jaar.

Met verbazing kijkt Kooiker terug op zijn tijd als organist. ,,De tijd is zo snel gegaan. Maar voorlopig ga ik gewoon door. Er zijn nog restauratieklussen genoeg. En vooral niet te vergeten de derde fase van de restauratie van het dit orgel. Nu zijn alle pijpen zijn aan de beurt.”