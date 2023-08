PSV-back Mwene kan terug naar zijn vorige club in Duitsland, die hem wil kopen

KNVB helpt PSV en verplaatst competitie­du­el met Go Ahead Eagles

Op verzoek van PSV heeft de KNVB de competitiewedstrijd van de Eindhovenaren tegen Go Ahead Eagles verplaatst. Trainer Peter Bosz heeft zodoende een week de tijd om zijn ploeg voor te bereiden op de return tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. De competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles stond gepland voor zaterdag 26 augustus, maar is uitgesteld naar woensdag 27 september.