PSV bevestigt aanstaande komst Hazard en Van Aanholt

Onterfd Goed zoekt nieuwe locatie voor kunstver­koop, Sectie-C in Eindhoven door hoge energie­prijs te duur

EINDHOVEN - Onterfd Goed moet op zoek naar een andere plek dan Sectie-C in Eindhoven, omdat de kosten veel te hoog worden. Een stijging van 2200 naar 5000 euro per maand is voor de stichting die kunst verkoopt niet meer op te brengen.

30 januari