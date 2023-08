PSV blijft volop actief op de transfermarkt en jaagt door op Vranckx

Militair, ambulance­chauf­feur en nu uitbater van Lierops Boscafé: ‘Zolang je ademt, kun je opnieuw beginnen’

LIEROP - Van het leger in Afghanistan naar een boscafé in Lierop en heel wat daartussen. De carrière van Inge Keltjens (38) lijkt grillig, maar valt goed te verklaren. ,,Er zit zoveel in het leven, dat moet je eruithalen.”