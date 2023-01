PSV en Philips gaan samen op zoek naar nieuw bloed en willen 1913 donoren werven

Vermeende aanslagple­ger op woning agent in Best al op vrije voeten

BEST - De 24-jarige man uit Best die vorige week woensdag is opgepakt op verdenking van het plegen van een aanslag op de woning van een agent in zijn dorp is vrijdag al vrijgelaten. Hij is niet voorgeleid aan de rechter-commissaris in een poging hem langer in voorarrest te houden.

