PSV geeft veteranen respect én de sleutels van de spelersbus

SolarSis­ter brengt debuut uit: ‘We brengen een nieuw geluid uit Eindhoven’

EINDHOVEN - De Eindhovense band SolarSister brengt na maanden intensief werk een debuutalbum uit. ,,Het is alternatieve gitaarmuziek, maar met een twist”, vertelt gitarist Sander Lieftink. Zondag 25 juni is de releaseparty in de Effenaar.