PSV haalt met verkoop Mwene nog een aardig bedrag op

Nuenen schakelt onderzoeks­bu­reau in, in de hoop voortduren­de ruzies op Eeneind op te lossen

NUENEN - In de hoop het langslepende geruzie in de wijk Eeneind op te lossen, heeft burgemeester Maarten Houben van Nuenen een adviesbureau in de arm genomen. Dat praat met betrokkenen, om ‘alle feiten op een rij te krijgen’.