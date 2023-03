PSV heeft dankzij deze vijf sportieve keuzes een mini-reeksje te pakken, maar is er nog lang niet

Roofschil­de­rij Kandinsky levert 37 miljoen euro op na teruggave door Van Abbemuseum

LONDEN – Een schilderij van Kandinsky dat het Van Abbemuseum in Eindhoven vorig jaar kwijtraakte omdat het ging om roofkunst, is woensdagavond geveild voor ruim 37 miljoen euro. Het doek was het pronkstuk tijdens een veiling van Sotheby’s in Londen.