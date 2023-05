PSV heeft geen tijd te verliezen: zoektocht naar nieuwe trainer in volle gang

ANALYSE + VIDEO PSV gaat snel schoon schip maken na een seizoen van uitersten

Binnen tien weken moet PSV helemaal klaar zijn voor het nieuwe seizoen, dat waarschijnlijk op 4 of 5 augustus begint met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarna staat direct het mes op de keel in de Champions League-voorrondes. Wat is daarvoor nodig?