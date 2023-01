PSV heeft met Fábio Silva de eerste versterking van deze winter binnen, zo ziet de deal eruit

Met video Rick van Stippent mikt op wereldre­cord auto’s boenen; 48 uur lang ‘niet lullen maar poetsen’ in Best

BEST - Hij heeft een vlotte babbel, maar nu is het even ‘niet lullen maar poetsen’ geblazen voor de bekende ondernemer en vlogger Rick van Stippent. Letterlijk zelfs. En 48 uur aan een stuk, tijdens een wereldrecordpoging bij zijn bedrijf in Best.

20 januari