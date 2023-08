PSV heeft nieuweling Tillman binnen en wil nog meer nieuwe spelers

‘Wethouder Eindhoven moet kiezen voor steen die beter past op histori­sche Kleine Berg in plaats van asfalt’, zegt LPF-raads­lid Rudy Reker

EINDHOVEN - Valt er nog te praten met wethouder Rik Thijs over het asfalt dat de gemeente Eindhoven wil leggen op de Kleine Berg? Die vraag stelt Rudy Reker van de LPF in de Eindhovense gemeenteraad na kritiek in onder meer het ED van de winkeliers op de Kleine Berg. Het liefst ziet het raadslid dat de gemeente kiest voor een steen die beter past bij de historische winkelstraat.