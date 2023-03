PSV heeft Ricardo Pepi van FC Groningen op de korrel

PSV wil tegen Anderlecht het ritme behouden en deze spelers verder laten instromen

Met een oefenwedstrijd tegen Anderlecht sluit PSV deze week de lange periode na de winterstop definitief af. In een duel met de in België geplaagde topclub wil trainer Ruud van Nistelrooij het speelritme van de niet-internationals op peil houden. Voor de Belgen is het duel ook belangrijk, omdat zij na de interlandbreak tegen AZ strijden in de kwartfinales van het Conference League-toernooi.