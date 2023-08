PSV herpakt zich na armzalige eerste helft in Arnhem en blijft foutloos in eredivisie

Zo kon geboeide man zich als ‘Houdini’ uit politieau­to wurmen: ‘Normaal moet altijd iemand bij de verdachte blijven’

Het lijkt op een spectaculaire Houdini-act, midden in Helmond. Een geboeide man wist donderdag tijdens een onbewaakt moment te ontsnappen uit een politieauto. Twee aanwezige agenten konden hem niet stoppen. De van mishandeling verdachte man meldde zich een dag later, en was tot die tijd spoorloos. Hoe kan dat nou?