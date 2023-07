PSV houdt veel ballen in de lucht in Oostenrijk, waar de regenpijp maar één functie heeft

WK Zwemmen Titelverde­dig­ster Van Rouwendaal grijpt net naast podium en directe olympische kwalifica­tie

Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK zwemmen in de Japanse stad Fukuoka haar wereldtitel op de tien kilometer in het open water niet verlengd. De 29-jarige Nederlandse sloeg de plank net mis. Het werd een fotofinish tussen drie zwemsters voor het brons. Van Rouwendaal timede niet helemaal goed en eindigde op de zure vierde plaats, waardoor ze nog niet gekwalificeerd is voor de Olympische Spelen van volgend jaar.