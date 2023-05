PSV-keeper Walter Benitez krijgt een enorme opkikker in aanloop naar cruciaal duel van PSV

Walter Benitez maakt kans om voor het eerst in zijn carrière uit te komen voor het nationale team van wereldkampioen Argentinië. De 30-jarige goalie is opgeroepen voor de ploeg die in december in Qatar de grootste landenprijs won. Via goede optredens bij PSV heeft hij de selectie voor de nationale ploeg bewerkstelligd.