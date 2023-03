PSV kent nog wat vraagtekens richting herstart, maar ziet spelers ook met goed gevoel terugkeren

Vollen­broeks milieuorga­ni­sa­tie eist dat provincies vergunnin­gen van veertig ‘piekbelas­ters’ intrekken

Provincies moeten de vergunningen intrekken van veertig veehouderijen waarvan duidelijk is dat ze veel stikstof uitstoten die in beschermde natuurgebieden terechtkomt. Dat eist Mobilisation for the Environment, de club van Johan Vollenbroek.