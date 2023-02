PSV laat Braziliaanse aanvaller Sávio eerder terugkeren naar Eindhoven na tegenslag in Colombia

Obispo moet de komende duels van PSV brommen na rood tegen Feyenoord

Armando Obispo moet de komende twee duels toekijken bij PSV. Hij kreeg na zijn rode kaart tegen Feyenoord een schorsing voor twee wedstrijden onvoorwaardelijk, plus nog een duel voorwaardelijk. Obispo ging na rust de fout in met een te stevige ingreep, waardoor PSV een half uur in ondertal stond.

6 februari