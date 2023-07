PSV laat Gutiérrez na ‘opgegooide balletjes’ definitief naar Mexico gaan: miljoenendeal is een feit

Uit De Oude Doos Feestje bij het taxibe­drijf: wie staan hier te pronken?

Wat de reden van het feestje is, wordt door fotograaf Jozef van den Broek niet beschreven. De slingers en ballonnen verraden dat er in 1970 iets te vieren viel bij Reistax Gijsberts. Het taxibedrijf was gevestigd aan de Caroluslaan in Helmond. Wie weet wie de heren zijn op deze foto? Werkte u zelf bij dit bedrijf of kent u de geschiedenis ervan? Of heeft u bijzondere herinneringen aan Reistax Gijsberts? We horen het graag.