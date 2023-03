PSV laat kinderen een dag meekijken wat Xavi Simons, Justin Bijlow en Jurriën Timber doen om topvoetballer te zijn

ASML wil nog verder uitbreiden: 'Maar we gaan niet het ziekenhuis kopen of ten zuiden van de A67 bouwen’

VELDHOVEN - Een bedrijf dat groeit als kool is altijd op zoek naar ruimte. Dat geldt in de overtreffende trap voor ASML in Veldhoven, dat een steeds groter deel van bedrijventerrein De Run opslokt. ,,Je probeert zo ver mogelijk vooruit te kijken.”