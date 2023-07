PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré blijft onderwerp van beraad bij Nottingham Forest

WK Zwemmen Boerendoch­ter Janna van Kooten volgt spoor van Ranomi Kromowidjo­jo

Met Janna van Kooten is er weer een groot zwemtalent uit het noorden van het land in Eindhoven neergestreken. De 18-jarige Groningse boerendochter gaat al mee naar de WK langebaan in Japan.