PSV mist basiskrachten in oefenwedstrijd in Oostenrijk, jeugdspelers ingevlogen

Xavi Simons vertrekt na ‘draai’ alsnog bij PSV en laat de Eindhoven­se club teleurge­steld achter

PSV verliest Xavi Simons aan Paris Saint-Germain. Dat heeft PSV zondagmorgen bekendgemaakt. De middenvelder vertrekt bij de club en gaat na één seizoen alweer terug naar Frankrijk. PSG maakt gebruik van een clausule in het contract tussen Simons en PSV, die vorig jaar is afgesproken bij de entree van Simons in Eindhoven.