PSV roept Boscagli terug en verandert van koers bij rentreeplan

Bij 75-jarige carnavals­club OLUM weten ze nog altijd wat genieten is

HELMOND - OLUM, in 1948 ontstaan toen voetbalclub MULO de naam omdraaide, bewijst 75 jaar later nog altijd een volop bloeiende carnavalsclubte zijn. Over twee weken zijn ze weer paraat in de Helmondse optocht, vrijdag hielden ze een succesvolle kletsavond.

5 februari