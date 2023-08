PSV schudt jaren van Champions League-droogte op deze manier af en Bosz boekt al snel vooruitgang

Wonderlijk wonen John is blij met zijn kunste­naars­wo­ning in Tongelre: ‘Ik heb hier alles om te kunnen doen wat ik het liefste doe’

EINDHOVEN – De muziek is zijn leven, zijn tuin geeft hem rust. Verscholen in het Tongelrese groen woont en werkt Eindhovenaar John Thomas (65) al meer dan een kwarteeuw naar volle tevredenheid in een atelierwoning van stichting Complex.