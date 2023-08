PSV slaat opnieuw toe en heeft nog meer plannen voor de komende weken: dit is de stand van zaken

PSV wacht op laatste handteke­ning van Bologna voor Schouten en hoopt impasse te voorkomen

PSV is er nog steeds niet in geslaagd om Jerdy Schouten officieel te presenteren. De medische keuring is al verricht en goed verlopen, alle presentatie-filmpjes zijn opgenomen en tussen alle partijen waren er volledige akkoorden. Een ding ontbreekt echter nog: de laatste handtekening van Bologna. De Italianen zetten die vooralsnog niet en onduidelijk is waarom.