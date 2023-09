PSV-spits Fodé Fofana wordt verhuurd en gaat bij Vitesse proberen om doelpunten te maken

PSV lijft na een gekkenhuis op de transfer­markt alsnog een sterke verdediger in: Armel Bel­la-Kot­chap

PSV moet zaterdag tegen RKC foutloos zien te blijven in de eredivisie. Bij de club was het na het Champions League-succes van afgelopen week absoluut niet rustig, want er gebeurde nog van alles op de transfermarkt. Armel Bella-Kotchap is de laatste versterking van de club.