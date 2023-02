PSV-supporters verbolgen over optreden Spaanse politie in Sevilla: ‘Het was absurd agressief’

Gifbeker FC Eindhoven nog niet leeg: Osse laagvlie­ger zorgt voor vierde verlies op rij

Verliezen bij de nummer negentien, alweer de vierde nederlaag op rij: FC Eindhoven zit in de hoek waar de klappen vallen. Uit bij TOP Oss liet de ploeg van trainer Rob Penders vrijdag na de 0-1 te scoren en incasseerde vervolgens een ongelukkige 1-0. Het Eindhovense team viel uit elkaar en vier minuten later was het over en uit: 2-0 eindstand.