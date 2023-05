PSV-talenten kunnen topprestatie geen vervolg geven in Oss

indebuurt.nl Hapje hier, hapje daar: dit gratis foodfesti­val komt eraan in Eindhoven

Lekker chillen aan het water met een drankje in de ene hand en een hap in de andere hand. Binnenkort kan het bij Foodstock in Eindhoven. Het gratis foodfestival strijkt rondom Pinksteren neer in onze stad.