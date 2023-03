PSV Vrouwen blijft bij Feyenoord steken op gelijkspel

Thijn (12) bedacht een rolstoelg­lij­baan die er écht zou komen, maar nu toch niet: ‘Niet alle ideeën zijn haalbaar’

EINDHOVEN - Hij bedacht een prachtplan en werd een held. Maar de rolstoelglijbaan van Thijn Broers (12) uit Eindhoven wordt toch niet gebouwd. Er was geld én een concreet plan, maar ergens kwam een kink in de kabel. Onduidelijk is waarom precies, Thijn is zwaar teleurgesteld.