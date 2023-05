PSV Vrouwen ziet twee talenten naar nieuwkomer FC Utrecht vertrekken

Turken in Eindhoven wacht spannende tweede ronde presidents­ver­kie­zin­gen: ‘Als Erdogan wint, wil ik hier blijven’

EINDHOVEN – Voor de tweede keer kunnen Turken dit weekeinde weer naar de stembus in hotel Van der Valk in Eindhoven. De tweede ronde is nodig om een winnaar te bepalen van de Turkse presidentsverkiezingen. Wordt het de zittende president Erdogan óf zijn uitdager Kilicdaroglu?