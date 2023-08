PSV wacht op laatste handtekening van Bologna voor Schouten en hoopt impasse te voorkomen

indebuurt.nl Oproep: stuur ons jouw leukste vakantiefo­to

Een stedentrip naar Rome, backpacken door Azië, wandelen in de bergen van Oostenrijk of de toerist uithangen in eigen stad. Wij zijn benieuwd waar Eindhovenaren uithangen tijdens de zomervakantie. Dusss… heb jij een toffe vakantiefoto gemaakt? Deel ‘m met ons!