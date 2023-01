PSV wacht zware klus om de beoogde nieuweling Tsygankov van Dynamo Kiev binnen te halen

Leer­ling-handhavers tussen hoop en vrees wegens tekort aan stageplaat­sen: ‘Of we mogen afstuderen is onduide­lijk’

EINDHOVEN - Het tekort aan stageplaatsen voor handhavers in opleiding is zo nijpend dat een hele lichting studenten van school komt met geen of nauwelijks ervaring in de praktijk. Laatstejaars studenten van de regionale opleiding van het Summa College vrezen zelfs dat ze dit jaar niet kunnen afstuderen.

12 januari